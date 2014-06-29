Спасение ребенка из пожара в доме Приморска попало на видео

Огонь спалил 10 квартир после взрыва газа.

После взрыва бытового газа в доме Приморска Ленинградской области разгорелся пожар. Огонь охватил 10 квартир, 4 из которых оказались полностью выжжены. В 78.ru поделились видео, на котором видно, как из одной такой квартиры пытаются спасти девочку и ее мать.

Ребенка удалось передать мужчине из соседнего помещения. О судьбе матери, которая также попыталась перелезть через балкон, точных сведений нет. Однако ранее оперативные службы сообщали, что после взрыва с третьего этажа прыгала некая женщина. У нее диагностировали перелом обеих ног.

Напомним, что прочие пострадавшие получили отравление продуктами горения. Один человек был найден мертвыми под завалами здания.

Видео: 78.ru