Выставка к юбилею Мусы Джалиля заработала в Петербургском доме национальностей

В Петербургском доме национальностей открылась выставка к юбилею поэта Мусы Джалиля. В 2026 году исполняется 120 лет со дня его рождения, пишет 3 марта телеканал "Санкт-Петербург".

Многогранный образ военного корреспондента и солдата Красной армии передан через живопись, графику и скульптуру. Значительная часть произведений посвящена заключению в Моабитской тюрьме: туда автор попал по обвинению в участии в подпольной организации и распространении советской пропаганды.

Каждая работа уникальна, никого не хочется обижать и выделять. Здесь представлены работы художников Петербурга, Ленобласти и из Республики Татарстан. Мы работаем активно с министерством культуры Татарстана, и выставки такие в этом году проходят по всей стране. Шамиль Шаяхметов, постоянный представитель Татарстана в регионе

