  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выставка к юбилею Мусы Джалиля заработала в Петербургском доме национальностей
Сегодня, 8:40
211
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Выставка к юбилею Мусы Джалиля заработала в Петербургском доме национальностей

0 0

Многогранный образ военного корреспондента и солдата Красной армии передан через живопись, графику и скульптуру. 

В Петербургском доме национальностей открылась выставка к юбилею поэта Мусы Джалиля. В 2026 году исполняется 120 лет со дня его рождения, пишет 3 марта телеканал "Санкт-Петербург"

Многогранный образ военного корреспондента и солдата Красной армии передан через живопись, графику и скульптуру. Значительная часть произведений посвящена заключению в Моабитской тюрьме: туда автор попал по обвинению в участии в подпольной организации и распространении советской пропаганды. 

Каждая работа уникальна, никого не хочется обижать и выделять. Здесь представлены работы художников Петербурга, Ленобласти и из Республики Татарстан. Мы работаем активно с министерством культуры Татарстана, и выставки такие в этом году проходят по всей стране. 

Шамиль Шаяхметов, постоянный представитель Татарстана в регионе 

Ранее мы рассказывали о том, что в Смольном открылась выставка о руководителе блокадного Ленинграда Жданове. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: выставка, дом национальностей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии