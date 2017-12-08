  1. Главная
В Смольном открылась выставка о руководителе блокадного Ленинграда Жданове
В церемонии приняли участие представители музеев Петербурга и Мариуполя, откуда доставили личные вещи политика.

В четверг, 26 февраля, в историческом здании Смольного открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Андрея Жданова. Экспозицию представил губернатор Александр Беглов, подчеркнувший значимость личности бывшего руководителя для города на Неве, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Градоначальник отметил, что имя Жданова навечно связано с историей Ленинграда. Политик руководил городом на протяжении десяти лет, и на этот период пришлись самые тяжелые блокадные годы. По словам Беглова, Жданов отдавал все силы, чтобы Ленинград выстоял, и сумел создать крепкую команду, обеспечившую победу. Губернатор добавил, что петербургское представительство в Москве возложило цветы к месту захоронения партийного деятеля.

Экспозиция сформирована при участии Музея политической истории, предоставившего личные вещи Жданова. 

Ранее на Piter.TV: в Музее истории религии открылась выставка "Гофман: между светом и тенью". 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

