В Музее истории религии открылась выставка "Гофман: между светом и тенью"

В Государственном музее истории религии открылась выставка "Гофман: между светом и тенью", приуроченная к 250-летию со дня рождения немецкого писателя, композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Экспозиция знакомит посетителей с многогранной личностью автора и погружает в мир его философских, мистических и сказочных образов.

В экспозиции представлено около 70 предметов: графика и живопись, скульптура, книги и произведения декоративно-прикладного искусства.

Как рассказала сотрудник отдела научного проектирования экспозиция Государственного музея истории религии Анастасия Шепс, официально выставка для посетителей будет открыта 13 февраля и будет работать до 12 апреля.

Выставка получилась очень разнообразной. Здесь представлены графические, живописные и скульптурные работы, также предметы декоративно-прикладного искусства. Мы подготовили три инсталляции, которые помогают погрузиться в атмосферу жизни Гофмана, его фантазии и сказочные, мистические сюжеты. В проекте участвуют и наши партеры, в том числе издательство " Вита Нова", предоставившие иллюстрации современных художников. Анастасия Шепс, научный сотрудник отдела научное проектирование экспозиции и выставок Государственного музея истории религии

Среди экспонатов — редкие издания, офорты (вид художественной гравюры, создаваемой с металлической пластины с помощью кислотного травления — прим. ред.), литографии (печатная графика, выполняемая с камня или металлической поверхности — прим. ред.), а также предметы, связанные с эпохой писателя и кругом его идей. Особое внимание привлекают тематические зоны: "кабинет Гофмана", сцена битвы Щелкунчика с крысами и "кабинет алхимика".

В формировании экспозиции приняли участие и сотрудники научной библиотеки музея. Ведущий библиограф Елена Герасимова рассказала, что для выставки были подобраны книги с иллюстрациями и биографическими материалами, а также редкие издания из фондов музея.

Мы предоставили книги из фондов научной библиотеки и отдела редкой книги — в том числе большую Библию и масонскую литературу. Кроме того, в одной из инсталляций появилась винтажная немецкая кукла 1973 года из моей личной коллекции. Она стала частью художественного образа выставки и органично вписалась в сказочную атмосферу экспозиции, где изображена битва Щелкунчика с крысами. Елена Герасимова, ведущий библиограф отдела научной библиотека, музея истории религии

По словам директора Государственного музея истории религии Екатерины Терюковой, проект задумывался как попытка показать Гофмана не только как автора "Щелкунчика", но и как сложную и многоплановую фигуру.

Мы хотели представить Гофмана во всех его ипостасях — как художника, музыканта, юриста, философа и сказочника. Для нас было важно показать, что сказка — лишь одна грань его личности. Большую роль в создании выставки сыграла сотрудничество с издательством " Вита Нова", которые на протяжении многих лет работают с классической литературой и привлекает лучших современных иллюстраторов. Екатерина Терюкова, директор музея истории религии

Выставка "Гофман: между светом и тенью" предлагает взглянуть на творчества писателя как на диалог света и мрака, реальности и воображения. За каждым экспонатом —желание понять сложный внутренний мир человека, который одним из первых заговорил о многослойности человеческой психики и оставил после себя богатое художественное наследие.

Экспозиция будет открыта для посетителей с 13 февраля до 12 апреля 2026 года.

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.TV

Фото: Piter.TV