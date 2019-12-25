Выставка "Гофманические балеты Михаила Шемякина"

Сюрреалистическая, гротескная, фантасмагорическая манера скульптора Михаила Шемякина идеально подходит к воплощению образов из сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
В 2001 году Шемякин был приглашен в Мариинский театр в качестве хужожника-постановщика для "Щелкунчика". Эскизы костюмов к этому и другим спектаклям представлены на выставке. Выставка приурочена к 245-летию Э. Т.А. Гофмана и 205-летию первой публикации повести-сказки "Щелкунчик и Мышиный король".
Место: Библиотека "Семёновская" (Малодетскосельский пр., 42)
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: lermontovka-spb.ru
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