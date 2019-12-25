Выставка "Гофманические балеты Михаила Шемякина"

Причудливые эскизы Михаила Шемякина к балетам по Гофману представили на выставке в Петербурге.

Сюрреалистическая, гротескная, фантасмагорическая манера скульптора Михаила Шемякина идеально подходит к воплощению образов из сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

В 2001 году Шемякин был приглашен в Мариинский театр в качестве хужожника-постановщика для "Щелкунчика". Эскизы костюмов к этому и другим спектаклям представлены на выставке. Выставка приурочена к 245-летию Э. Т.А. Гофмана и 205-летию первой публикации повести-сказки "Щелкунчик и Мышиный король".

Место: Библиотека "Семёновская" (Малодетскосельский пр., 42)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: lermontovka-spb.ru