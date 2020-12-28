В Петербурге прошел показ оперы "Сказки Гофмана" в постановке Дэниэла Кругликова

Полномасштабную постановку фантастической оперы доверили молодому американскому кинорежиссеру Дэниэлу Кругликову. В его прочтении "Сказки Гофмана" предстали трагикомедией о разбитом сердце и темной стороне любви.

В Петербурге 30-го июля состоялся первый показ оперы "Сказки Гофмана" в постановке Дэниэла Кругликова. Он прошел на новой сцене Мариинского театра. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте театра.

"Сказки Гофмана" показаны в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который в этом году продлен до конца сезона - до 15 августа. По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра, полномасштабную постановку фантастической оперы доверили молодому американскому кинорежиссеру Дэниэлу Кругликову. В его прочтении "Сказки Гофмана" предстали трагикомедией о разбитом сердце и темной стороне любви.

Действие выстроили в пространстве клиники, которая лечит разбитые сердца и где среди обитателей оказывается сам Гофман в больничной пижаме. Он окружен врачами, пациентами и персонажами, которых сотворило его сознание. Костюмы здесь отражают и будничную реальность госпиталя, и иллюзорный мир фантазий.

В комментариях к посту театра зрители оставляли восторженные комментарии, некоторые же отметили, что постановка больше похожа на американский комикс, а не сказки Гофмана.

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Фото: Instagram / mariinsky

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