В Петербурге намерены создать четвертую сцену Мариинского театра

Согласно концепции, в здании создадут театральную площадку на 800 зрительских мест.

Мариинский театр планирует приспособить здание-памятник на Лермонтовском проспекте, переданное ему, под новую сцену. Об этом 30 мая пишет ТАСС, ссылаясь на помощника художественного руководителя учреждения по строительно-инвестиционной деятельности Марата Оганесяна.

Историческую сцену театра собирались реконструировать с 2010 года, а сейчас она "эксплуатируется достаточно сложно".

"Дом Ш. З. Иоффа с кинематографом" на Лермонтовском проспекте, 14А, передали Мариинке в декабре 2023 года. Согласно концепции, в здании создадут театральную площадку на 800 зрительских мест.

В дальнейшем, когда историческая сцена Мариинского театра будет реконструирована, мы все-таки видим здесь такую молодежную историю. Этот театр позволит многим труппам из других регионов приезжать в Санкт-Петербург, и если им, скажем так, еще может быть рано выступать на исторической сцене или на второй сцене Мариинского театра, здесь они могут показать свое искусство, выступать – это может быть их площадка. Марат Оганесян, помощник художественного руководителя Мариинского театра по строительно-инвестиционной деятельности

Основную сцену театра на определенном этапе закроют на реконструкцию. На реализацию проекта по четвертой сцене понадобится как минимум 1,5 года.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)