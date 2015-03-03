В "Санкт-Петербург Опера" рассказали о планах по открытию второй сцены

Юрий Александров рассказал о том, что театр может получить площадку в одном из Юсуповских дворцов.

Художественный руководитель "Санкт-Петербургской Оперы" Юрий Александров поделился планами руководства театра по открытии дополнительной сцены.

Ну это такая наша болячка, потому что театр организационно и коллективно готов. Это была идея губернатора Александра Беглова о том, что нужно нам вторую площадку, потому что 174 человека, находящиеся в зале, это конечно малая толика того, что мы могли бы сделать. Юрий Александров, худрук театра

По мнению эксперта, в настоящее время ситуация не предполагает позитивного решения, так как сейчас страна и город во многом смотрят в направлении Украины. худрук полагает, что в текущих условиях это "жизненно необходимо". При этом идея, которая пришла "сверху", остается. В театре полагают, что когда-нибудь этот проект будет реализован, однако сейчас об этом разговаривать рано. Александров подчеркнул, что у "Оперы" есть идеи, как можно использовать новую площадку. В частности, одной из задач станет организация лектория. Он может разместиться на территории, которая сейчас является "ничьей". Речь идет об одном из Юсуповских дворцов. Худрук подчеркнул, что когда-то его камерный театр начинал именно на сцене Юсуповского театра. В этом спикер видит некое закольцевание истории.

Юрий Александров: "Театр всегда откликается на жизнь".

Фото и видео: Piter.tv