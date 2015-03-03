Юрий Александров: "Театр всегда откликается на жизнь"

Худрук "Санкт-Петербург Опера" рассказал о том, что спектакли не ставятся к датам, а являются откликами на происходящие события в мире.

Художественный руководитель "Санкт-Петербург Опера" Юрий Александров на пресс-конференции с журналистами рассказал о том, театр всегда откликался на жизнь. Он напомнил о том, что в то время, когда начинались события 2014 года, ставились постановки про Крым. После конфликта на Донбассе руководство театра приняло решение о постановке "Молодой гвардии", где действия происходят именно там, где работают военнослужащие специальной военной операции.

Когда начались сумбурные времена, мы поставили "Октябрь 1917 года". Это все замечательная музыка. Это ведь спектакли не к датам. Уже этот путь был пройден давно и не нами. Это - отклик на происходящие события. Юрий Александров, худрук театра

Эксперт добавил, что театр в первую очередь всегда останется школой, потому что в нем заявлен очень молодой контингент. Руководство хочет объяснить труппе, что все, что происходит сейчас в мире, "нас обязательно касается". Когда артисты играли роли в "Молодой гвардии", художественный руководитель объявил о том, что у них есть единственный шанс играть самих себя, а не "графьев, баронов, проституток". Это связано с тем, что персонажам произведения "Молодая гвардия" столько же лет, сколько и артистам театра. Эти герои отдали самое ценное, что у них было - жизнь. И сделали они это ради идеалов. По мнению Юрия Александрова, после премьеры этой остановки актеры стали по-другому разговаривать и смотреть. Как для учителя худрук счел этот момент очень важным.

Для самого Александрова театр прежде всего является площадкой, с которой можно высказываться и говорить. В качестве противоположного примера худрук привел телевизионные ток-шоу, в котором ведущие и гости кричат друг на друга, производя шум, но при этом никто никого не слышит, а поэтому никого ни в чем нельзя переубедить. В театре же есть трибуна, у которой зрители молчат и внимают происходящему на сцене.

Что мы им вложим вот сюда и сюда (показывает на голову и сердце), то мы и получим. У нас уникальные условия. Иногда вместо высокий идей подсовывывают всякую гадость и грязь... Юрий Александров, худрук театра

Александров: театр не должен жить как птичка в золотой клетке.

Фото и видео: Piter.tv