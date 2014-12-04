Александров: театр не должен жить как птичка в золотой клетке

Худрук "Санкт-Петербург опера" готов заменить зарубежные гастроли на выступления в России.

Художественный руководитель "Санкт-Петербург Опера" Юрий Александров прокомментировал "культуру отмены", связанную со всем российским на Западе. По словам специалиста, во всем надо видеть и положительные стороны. Он добавил, что его театр замечательно и много ездит за границу, где дарит свое искусство европейцам. По мнению руководства театра, если на сегодняшний день это искусство не так нужно иностранцам, то труппа с удовольствием подарит его России, будет выступать на территории страны. В частности, уже 7 октября "СПб Оперу" можно будет найти в Москве на фестивале "Видеть музыку".

Театр является ежегодным гостем данного столичного события. При этом "Санкт-Петербург Опера" не проходит отбор, так как организаторы уже знают о том, что когда Петербург приезжает в Москву, то следует говорить о качестве материала и постановок, а также о собираемой кассе с гастролей. В этом году театр покажет аудитории "Черевички" и "Норму". По словам Юрия Александрова, эти произведения являются редким, так как они сложные для исполнения. Работы будут представлены на сцене "Геликон Опера".

Эксперт добавил, что в планах театра также есть показ произведения "Риголетто" в Объединенных Арабских эмиратах на международной выставка Экспо-2022 в Дубаи. Юрий Александров добавил, что сотрудничество ведется и с Египтом. В частности, петербуржцы привозили в каирскую Национальную оперу свои постановки. Еще одним местом для показа российского искусства худрук назвал Сербию, которую он считает дружественной страной.

На последнем спектакле, когда мы выступали, я всегда говорю какие-то слова… Люди закричали: "Россия - наша мать родная". Вы понимаете? Как это оценить в количестве хлопков. Юрий Александров, худрук театра

Театральный деятель уверен в том, что Россия никогда не бросит сербских братьев ни по-человечески, но в экономическом плане, будет помогать. По мнению худрука "Санкт-Петербург Опера", Сербия является российским форпостом в Европе.

Юрий Александров: "Театр всегда откликается на жизнь".

Фото и видео: Piter.tv