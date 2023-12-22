Стало известно, когда завершится реставрация ограждения Юсуповского дворца

Ограду демонтировали осенью 2022 года.

Реставрацию ограждения Юсуповского дворца на Садовой улице, 50, в Петербурге намерены завершить летом 2024 года. Об этом 9 апреля пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на заместителя генерального директора "Реставрационной мастерской "Наследие" Христину Шумилову.

Ограду демонтировали осенью 2022 года. Сегодня она реставрируется в стенах мастерской, и на данный момент в финальной стадии находятся ворота. Их покрыли грунтом перед предстоящей окраской.

Во время осмотра мы зафиксировали большой процент элементов ворот, которые были изготовлены во время предыдущей реставрации. Накладки ворот выполнены не из исторического материала (чугуна и стали), а из силумина (сплава алюминия с кремнием). Христина Шумилова, генеральный директор "Реставрационной мастерской "Наследие"

Кроме того, специалисты расчистили секции и восполнили утраченные фрагменты. Среди них – контрфорсы (опорный элемент).

Помимо этого, был отреставрирован каменный цоколь, на котором стоят все секции ограды и столбы. Навершия столбов отправились к реставраторам в крайне неудовлетворительном состоянии, в основном, из-за скопления осадков.

Ранее на Piter.TV: реставрация консерватории имени Римского-Корсакова подходит к завершению.

Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)