Поправки к проекту об установлении ограждений во дворах рассмотрели в Петербурге

В состав рабочей группы вошли состав вошли парламентарии Валерий Гарнец, Павел Крупник, Михаил Амосов, Ирина Иванова, Михаил Барышников, Денис Четырбок, а также представители профильных комитетов и районных администраций.

В понедельник, 10 июля, в Северной столице состоялось первое заседание рабочей группы при постоянной комиссии ЗакСа по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. В ходе мероприятия депутаты рассмотрели, в том числе, возможные поправки к законопроекту об установке ограждений во дворах жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Напомним, что авторами инициативы выступили депутаты Валерий Гарнец, Денис Четырбок и Михаил Амосов. Они предложили дать право собственникам жилых помещений в домах самостоятельно принимать решение об установке во дворах ворот, калиток и шлагбаумов за их счёт.

Документ был принят в I чтении в среду, 28 июня. В ходе его обсуждения прозвучали замечания, которые поручил устранить председатель ЗакСа Александр Бельский. Для этого была сформирована специальная рабочая группа: в её состав вошли парламентарии Валерий Гарнец, Павел Крупник, Михаил Амосов, Ирина Иванова, Михаил Барышников, Денис Четырбок, а также представители профильных комитетов и районных администраций.

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Фото: Telegram / Законодательное Собрание СПб