Петербуржцам разрешат ставить шлагбаумы во дворах с платной парковкой

После расширения зон платной парковки в центре города многие водители начали прибегать к хитрости и парковаться во дворах: безусловно, это мешает местным жителям.

Парламентарии ЗакСа приняли в первом чтении законопроект, согласно которому петербуржцы, проживающие в зоне платной парковки, получат право огораживать дворы при помощи ворот, калиток и шлагбаумов. Инициаторами соответствующего документа стали единоросы Валерий Гарнец и Денис Четырбок.

Авторы закона отметили, что после расширения зон платной парковки в центре города многие водители начали прибегать к хитрости и парковаться во дворах: безусловно, это мешает местным жителям. Инициатива направлена на устранение возникшей проблемы.

Согласно предложению, свой голос за установку шлагбаума смогут отдать сами собственники помещений. Окончательное решение будет за администрациями районов, который будут руководствоваться схемой размещения. Участки для установки объектов передадут на безвозмездной основе.

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Фото: Piter.TV