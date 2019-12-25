Петербургским таксистам рассказали, как не менять цвет авто еще пять лет

Осенью 2023 года в Петербурге будет введена единая расцветка автомобилей такси. Водителям рассказали, как не менять цвет в течение пяти лет.

С 1 сентября этого года в Петербурге будет введена единая расцветка для всех автомобилей такси. Однако эта норма будет распространяться только на новые такси, которые получат разрешения с 1 сентября этого года. Об этом пишет депутат ЗакСа Алексей Цивилёв в своем телеграм-канале.

Для уже работающих транспортных средств требования к цвету автомобиля вступят в силу только при оформлении разрешения на новый срок.

Также граждане и юридические лица могут аннулировать действующие разрешения и не дожидаться срока истечения. Так они могут сделать новое разрешение до 1 сентября и не менять цвет авто еще пять лет.

Ранее сообщалось, что депутаты окончательно определились с цветом городского такси.

Фото: Piter.TV