В Юсуповском дворце открылась выставка с экспонатами из Эрмитажа

В Юсуповском дворце открылась пятая выставка цикла "Мир русского дворянства" с экспонатами из Эрмитажа. В экспозицию вошли оружие, мебель, фарфор и другие предметы роскоши. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Большинство экспонатов были созданы в восточных странах, либо отсылают к восточному стилю. Многие вещи продемонстрированы впервые.
Церемонию открытия выставки посетил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Директор Юсуповского дворца Нина Кукурузова была награждена памятным знаком "350 лет Петру Великому".
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Фото: Пресс-служба Смольного
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