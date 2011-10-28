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В Юсуповском дворце открылась выставка с экспонатами из Эрмитажа
Сегодня, 9:58
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В Юсуповском дворце открылась выставка с экспонатами из Эрмитажа

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Собрание из цикла "Мир русского дворянства«" включает в себя свыше 130 экспонатов.

В Юсуповском дворце открылась пятая выставка цикла "Мир русского дворянства" с экспонатами из Эрмитажа. В экспозицию вошли оружие, мебель, фарфор и другие предметы роскоши. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Большинство экспонатов были созданы в восточных странах, либо отсылают к восточному стилю. Многие вещи продемонстрированы впервые.

Церемонию открытия выставки посетил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Директор Юсуповского дворца Нина Кукурузова была награждена памятным знаком "350 лет Петру Великому".

Ранее мы сообщили о том, как в Анненкирхе возвращают Рождество. 

Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: выставка, санкт-петербург, эрмитаж, юсуповский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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