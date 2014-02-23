Видео: как в Анненкирхе возвращают Рождество

В евангелическо-лютеранской церкви святой Анны открылась выставка об истории и значении Рождества.

В Анненкирхе открылась мультимедийная выставка, посвященная истории и значению Рождества. Петербуржцы услышат песню ангелов, увидят северное сияние, поле пастухов и пещеру, где родился Иисус. Экспозиция включает уникальные арт-объекты от российских художников, например, вертеп из шелка и шерсти.

В моем детстве Дед Мороз был персонажем, который возвращал людям украденный Новый Год. А мы ставим перед собой задачу – возвратить людям украденное Рождество, потому что мандарины, праздники и подарки просто ради подарков неправильно, на самом деле у нас украли главный праздник – Рождество, мы хотим вернуть его горожанам и всем остальным. Пастор Евгений Раскатов, настоятель евангелическо-лютеранской церкви святой Анны Анненкирхе

Весь декабрь в кирхе будут устраивать рождественские концерты под названием "Классика с комментариями".

Мы даем небольшой комментария к известным музыкальным произведениям, люди и так их знают, но часто забывают, что они связаны именно с Рождеством. Например, песня "Глория", которая играет во всех супермаркетах, это ведь песня ангелов между прочим. И мы стараемся об этом рассказывать. Пастор Евгений Раскатов, настоятель евангелическо-лютеранской церкви святой Анны Анненкирхе

Также в Анненкирхе запустили акцию "Доброёлка", чтобы подарить праздник подопечным благотворительных фондов.

Видео, фото: Piter.TV