Анненкирхе запускает конкурс концепций сохранения кирхи Вуоксела в Ленобласти

Конкурсные проекты должны предложить обоснованный подход к сохранению памятника и его приспособлению для новой функции.

Команда Анненкирхе и арт-группа "Зерно" объявили о начале открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию сохранения кирхи Вуоксела, сообщает "Петербургский дневник".

Лютеранская церковь, построенная в 1929 году на берегу реки Вуоксы в Приозерском районе, является выявленным объектом культурного наследия. Сейчас она находится в аварийном состоянии и требует срочных противоаварийных работ.

Организаторы ставят перед участниками задачу переосмыслить роль религиозной архитектуры в малых населенных пунктах. Главный вопрос: "Каким может быть будущее здания церкви, если у нее больше нет прихожан?"

Конкурсные проекты должны предложить обоснованный подход к сохранению памятника и его приспособлению для новой функции. При этом использование здания не обязательно должно быть связано с религией — приветствуются смелые и креативные идеи.

К участию приглашаются специалисты с профильным образованием: архитекторы, реставраторы, урбанисты, социологи, историки, антропологи, экономисты, искусствоведы.

Оценивать работы будут представители церкви, специалисты комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, практикующие архитекторы и независимые эксперты. Главный приз — 100 000 рублей. 10 лучших проектов будут представлены на выставке в Международном центре реставрации.

Прием заявок продлится до 25 мая. Подведение итогов ожидается в сентябре. Параллельно с конкурсом идет сбор средств на разработку проекта противоаварийных работ — это первоочередной шаг для спасения кирхи. В будущем церковь станет частью христианского арт-парка, который создает команда Анненкирхе. Присоединиться к сбору средств можно по ссылке.

