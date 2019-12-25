Бывшую научную лабораторию на Новгородской не признали памятником третий раз подряд

Комиссия КГИОП повторно отказала зданию на Кирилловской улице, 21 (дом на Новгородской, 14) в статусе выявленного объекта культурного наследия. Заявка, поданная уже в третий раз, вновь не нашла поддержки.

Специалисты провели тщательную проверку, изучив архивные документы и исторические источники. В итоге выяснилось, что первоначальные дореволюционные постройки на этом участке были снесены после войны. В 1950-х годах здесь возвели два типовых корпуса для завода эмалированной посуды. Позже здание использовалось как бизнес-центр.

Эксперты пришли к выводу, что постройка не представляет исторической ценности. Она имеет стандартную планировку и типовое архитектурное решение фасадов. Мемориальной ценности у объекта не обнаружено.

Заявитель утверждал, что в здании находилась "секретная лаборатория" по разработке уникальных эмалей для космической станции "Мир". Также упоминались "уникальные росписи" в интерьере. Однако эти факты не подтвердились. Предыдущие обращения также были отклонены после архивных проверок.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга