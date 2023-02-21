Мастерская скульптора Аникушина в Петербурге признана памятником

Здание возвели в 1968-1969 годах по проекту архитектора Филиппа Гепнера.

В Петербурге мастерская скульптора Михаила Аникушина в Вяземском саду признана региональным памятником. Об этом сообщили в городском КГИОП 18 марта.

Здание возвели в 1968-1969 годах по проекту архитектора Филиппа Гепнера, главной задачей при проектировании было создание пространства для крупноформатных моделей памятников. Получился комфортабельный дом с центральным залом площадью 200 квадратных метров и высотой потолков 17 метров, гостиными, подсобными помещениями и холлом. Уникальное оборудование оттуда сохранилось до настоящего времени.

В одной из малых мастерских Аникушин работал над эскизами и небольшими скульптурами, другую занимала его жена Мария Литовченко. Сейчас мастерская – филиал Государственного музея городской скульптуры.

