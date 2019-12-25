Вторая половина Митрофаньевского кладбища признана объектом культурного наследия

Вторая половина Митрофаньевского кладбища в Петербурге скоро войдет в список выявленных объектов культурного наследия, сообщается в официальном ответе от КГИОП активистам.
Ранее активисты обратились в ведомство с просьбой включить территорию кладбища в реестр охраняемых культурных объектов. Осенью 2025 года по запросу инициативной группы "Помним всех поимённо" комиссия КГИОП провела экспертизу территории и архивных материалов.
По итогам рассмотрения комиссия приняла решение включить объект "Участок Митрофаньевского кладбища с братской могилой (предположительно)" в перечень выявленных объектов культурного наследия. Готовится соответствующее распоряжение ведомства, которое официально закрепит этот статус, отметил исполняющий обязанности зампреда КГИОП Петр Яковлев.
Стоит отметить, что само Митрофаньевское кладбище, состоящее из православной и лютеранской частей, получило статус охраняемого памятного комплекса регионального уровня ещё в 2014 году. Тем не менее отдельно выделенный участок, связанный с массовой могилой солдат Красной армии и мирных жителей блокадного Ленинграда, погибших в Великую Отечественную войну, ранее не обладал особым статусом охраны.
Ранее мы сообщили о том, что бывший доходный дом Англареса стал памятником.
Скриншот: Яндекс.панорамы
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все