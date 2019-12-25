Бывший доходный дом Англареса стал памятником

Здание возвели в 1880-1881 годах по проекту архитектора Павла Дейнеко в приемах эклектики.

В Петербурге бывший доходный дом Англареса в Саперном переулке, 13, стал региональным памятником. Здание возвели в 1880-1881 годах по проекту архитектора Павла Дейнеко в приемах эклектики, сообщили в городском КГИОП 11 марта.

Лицевой фасад декорирован скульптурами, включая атлантов и кариатид, поддерживающих эркеры и балконы. В разные годы здесь жили государственный деятель, князь Михаил Хилков, архитекторы Иван Вольф, Николай Прянишников, Андрей Пель, а также военный инженер, создатель первого в мире подводного минного заградителя Михаил Налетов.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга потребовала отремонтировать школу на улице Чапаева, которая входит в состав ансамбля "Казармы Гренадерского полка". На фасаде частично отсутствует плитка, также имеются повреждения в виде сколов и трещин. В ремонте нуждаются и декоративные элементы.

Фото: пресс-служба КГИОП