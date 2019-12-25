Прокуратура потребовала отремонтировать школу на улице Чапаева

Здание входит в состав ансамбля "Казармы Гренадерского полка".

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Установлено, что школа, входящая в состав ансамбля "Казармы Гренадерского полка" на улице Чапаева, находится в ненадлежащем состоянии. На фасаде частично отсутствует плитка, также имеются повреждения в виде сколов и трещин. В ремонте нуждаются и декоративные элементы, сообщили 11 марта в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес правообладателя здания, его рассмотрели и удовлетворили. Сейчас принимаются меры к устранению нарушений при содержании памятника.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший доходный дом купца Быховского на Каменноостровском проспекте признан памятником. Здание возвели в 1911-1912 годах по проекту архитектора Мариана Лялевича.

