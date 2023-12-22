Реставрация консерватории имени Римского-Корсакова подходит к завершению

Было отреставрировано более 300 квадратных метров лепного декора и 170 квадратных метров балюстрад на стенах и своде здания.

Реставрация интерьеров Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова завершается. Согласно информации на сайте правительства РФ, работы затянулись более десяти лет, но в настоящее время подходят к концу.

о данным вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, объект был передан "Единому заказчику в сфере строительства", и сейчас выходит на финишную прямую по оставшимся работам. Всего было отреставрировано более 300 квадратных метров лепного декора и 170 квадратных метров балюстрад на стенах и своде здания.

Первый концерт в отреставрированной консерватории запланирован на 2024 год.

Фото: Правительство Петербурга