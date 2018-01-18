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В Музее истории религии в Петербурге сменился директор
Сегодня, 9:07
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В Музее истории религии в Петербурге сменился директор

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Екатерина Терюкова почти 20 лет работала в музее в должности заместителя директора по научной работе.

Государственный музей истории религии (ГМИР) в Петербурге с 3 октября возглавляет Екатерина Терюкова. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. 

На посту директора она сменила Любовь Мусиенко, ставшую президентом ГМИР.

Екатерина Терюкова почти 20 лет работала в музее в должности заместителя директора по научной работе. За это время проведены сотни выставок – как в стенах музея, так и в регионах РФ. 

Мы поздравляем Екатерину Александровну с назначением на пост директора Государственного музея истории религии и желаем плодотворной работы!

Пресс-служба ГМИР 

Ранее на Piter.TV: советником губернатора Петербурга стал бывший вице-губернатор Воронежской области. 

Фото: пресс-служба ГМИР 

Теги: государственный музей истории религии, новый директор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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