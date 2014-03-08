  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Советником губернатора Петербурга стал бывший вице-губернатор Воронежской области
Сегодня, 19:49
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Советником губернатора Петербурга стал бывший вице-губернатор Воронежской области

0 0

Пост занял Виталий Шабалатов, который уволился в 2023 году из правительства региона.

У губернатора Петербурга появился советник. Пост занял Виталий Шабалатов, который уволился в 2023 году из правительства Воронежской области. Он работал экономическим и строительным вице-губернатором региона около 8 лет, пишет 14 августа "Фонтанка".

Известно, что последний год Виталий Шабалатов работал в федеральной службе судебных приставов в Москве. Его обязанности на новой должности пока не определены.

Ранее на Piter.TV: Дрозденко поручил комитету по ЖКХ Ленобласти разработать предложения увеличению ремонтов дворовых территорий. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: губернатор петербурга, советник
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии