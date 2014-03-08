Советником губернатора Петербурга стал бывший вице-губернатор Воронежской области

Пост занял Виталий Шабалатов, который уволился в 2023 году из правительства региона.

У губернатора Петербурга появился советник. Пост занял Виталий Шабалатов, который уволился в 2023 году из правительства Воронежской области. Он работал экономическим и строительным вице-губернатором региона около 8 лет, пишет 14 августа "Фонтанка".

Известно, что последний год Виталий Шабалатов работал в федеральной службе судебных приставов в Москве. Его обязанности на новой должности пока не определены.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)