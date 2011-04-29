Дрозденко поручил комитету по ЖКХ разработать предложения увеличению ремонтов дворовых территорий

Специалисты приведут в порядок дворы в городах и поселках городского типа.

В Ленобласти планируется увеличить количество ремонтов дворовых территорий в городах и поселках городского типа. Об этом сообщил на портале Бриф24 со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

"Проект "Комфортная городская среда" хорошо знают в Ленобласти. Современные общественные пространства меняют жизнь в поселениях. Но внимания требуют и дворы. Поручил комитету по ЖКХ на основе потребности и предложений муниципалитетов разработать предложения увеличению ремонтов именно дворовых территорий в городах и поселках городского типа". Александр Дрозденко, губернатор

Ранее мы писали, что строительство заводов по переработке ТКО на территории Ленобласти является одной из приоритетных задач.

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