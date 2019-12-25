Дрозденко: строительство заводов по переработке ТКО на территории Ленобласти является одной из приоритетных задач

Что касается полигона "Новый свет", то регион не имеет полномочий закрыть его, поскольку он работает по федеральной лицензии. Решение о рекультивации полигона находится в компетенции федеральных надзорных органов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе встречи с представителями Гатчинского муниципального округа подчеркнул важность развития инфраструктуры для переработки отходов.

Дрозденко отметил, что строительство заводов по переработке ТКО на территории Ленобласти является одной из приоритетных задач региона. Также планируется строительство двух станций мусоропереработки и сортировки.

Что касается полигона "Новый свет", то регион не имеет полномочий закрыть его, поскольку он работает по федеральной лицензии. Решение о рекультивации полигона находится в компетенции федеральных надзорных органов. Регион выполняет свои обязательства, включая вывод ленинградских ТКО из этого полигона. Сегодня на полигон не завозятся отходы из других районов Ленобласти. Контроль за выбросами осуществляется в рамках правовых полномочий региона. Однако губернатор не может объявить о прекращении работы полигона, поскольку не имеет на это права. Федеральная лицензия не может быть отменена, изменена или запрещена губернатором.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть увеличит финансирование программы благоустройства дворов.

Фото: правительство Ленобласти