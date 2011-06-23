Экс-директора Музея истории религии не устраивают 4 года условно

Аракчеев обратился в суд с апелляционной жалобой по его делу о хищении.

Бывший директор Музея истории религии Борис Аракчеев обратился в Санкт-Петербургский городской суд с просьбой отменить приговор по его делу о бюджетных хищениях и вынести оправдательный. По его словам, поиск пропавших миллионов длится 8 лет, и Аракчеева не устраивает это решение.

Экс-глава подал в Городской суд апелляционную жалобу на решение Октябрьского райсуда, который ранее признал Аракчеева виновным в присвоении 6 миллионов рублей, сообщил "Фонтанке" 18 января сам обвиняемый.

"Вступил в преступный сговор со своим заместителем Галиной Сивковой и фактическим руководителем ЗАО «СКК Петербург» Романом Жуйковым на хищение денежных средств, выделенных из федерального бюджета на строительство и реконструкцию систем вентиляции здания на Почтамтской улице, 14. Общая сумма контракта составляла 37 млн рублей, фактическая стоимость выполненных работ 28,4 млн. Денежные средства были похищены, ими соучастники распорядились по своему усмотрению", – говорилось в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По решению суда, Аракчеев получил четыре года условно и штраф 550 тыс. рублей, а его соучастники — по 3,5 года условно и по полмиллиона штрафа.

"Следователь насчитал ущерб, хотя музей оплатил работы точно по сметам. Оборудование безотказно работает до сих пор. Семь лет мы занимались идиотизмом, я мог бы с большей пользой для города потратить это время", - именно так объясняет Аракчеев своё обращение в Горсуд с просьбой отменить приговор.

Напомним, вчера Piter.TV писал: экс-директор "Музея истории религии" получил 4 года условно.

Фото: Piter.TV