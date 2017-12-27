Экс-директор "Музея истории религии" получил 4 года условно

Экс-директор Музея истории религии Бориса Аракчеева приговорен к 4-м годам условно и штрафу в 550 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам фигурантов дела о растрате. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Директор "Государственного музея истории религии" Борис Аракчеев получил 4 года условно и столько же испытательного срока, а также 550 тысяч рублей штрафа, его сообщники — замдиректора Галина Сивкова и руководитель ЗАО "СКК Петербург" Роман Жуйков — по 3,5 года условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в полмиллиона рублей.

Суд посчитал доказанным, что Аракчеев вступил в преступный сговор с Сивковой и Жуйковым, целью которого было хищение денег, которые были выделены Музею из федерального бюджета на выполнение работ по строительству и реконструкции систем вентиляции комплекса зданий Музея. В результате из 37 млн рублей, направленных на работы, до дела дошли только 28,4 млн, остальные - в карманы Аракчеева и его сообщников.

Подсудимые свою вину не признали.

Фото: Piter.TV