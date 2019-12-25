Директора частной школы в Петербурге задержали за демонстрацию +18 детям

Руководитель учебного заведения на Петроградской стороне подозревается в развратных действиях в отношении учеников. Поводом для проверки стала фривольная переписка, обнаруженная родителями.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали директора частного учебного заведения, расположенного на Петроградской стороне. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей о развратных действиях.

Как стало известно 27 марта, тревогу забили родители учеников. По предварительным данным следствия, руководитель школы демонстрировал детям материалы для взрослых, используя собственный мобильный телефон. Поводом для обращения в полицию послужила фривольная переписка, которую обнаружили у одного из родителей. По информации источника, задержанный полностью признал свою вину.

Учебное заведение, о котором идет речь, имеет небольшой штат. Согласно сведениям на официальном сайте учреждения, в нем трудится всего 6 педагогов. Помимо общеобразовательной программы, школа предлагала ученикам дополнительные занятия по робототехнике, IT-хакатоны, а также творческие мастерские и другие развивающие активности.

Ранее полиция задержала троих мужчин за кражу Hyundai в Буграх.

Фото: Piter.TV