В Петербурге ГКУ "Агентство внешнего транспорта" возглавил Геннадий Дедков

Новым директором ГКУ "Агентство внешнего транспорта" стал Геннадий Дедков, сообщили в комитете по транспорту Петербурга 20 февраля.
До этого Геннадий Дедков являлся руководителем компании-оператора Керченской паромной переправы, крупного транспортного предприятия. Под его руководством уже в Северной столице ожидаются оптимизация работы агентства и внедрение современных решений и технологий.
Ранее должность занимала Александра Бахмутская.
Детский омбудсмен Петербурга Митянина намерена переизбраться.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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