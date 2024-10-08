В Петербурге ГКУ "Агентство внешнего транспорта" возглавил Геннадий Дедков

Ранее должность занимала Александра Бахмутская.

Новым директором ГКУ "Агентство внешнего транспорта" стал Геннадий Дедков, сообщили в комитете по транспорту Петербурга 20 февраля.

До этого Геннадий Дедков являлся руководителем компании-оператора Керченской паромной переправы, крупного транспортного предприятия. Под его руководством уже в Северной столице ожидаются оптимизация работы агентства и внедрение современных решений и технологий.

Ранее должность занимала Александра Бахмутская.

Детский омбудсмен Петербурга Митянина намерена переизбраться.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга