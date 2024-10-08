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В Петербурге ГКУ "Агентство внешнего транспорта" возглавил Геннадий Дедков
Сегодня, 11:40
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В Петербурге ГКУ "Агентство внешнего транспорта" возглавил Геннадий Дедков

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Ранее должность занимала Александра Бахмутская.

Новым директором ГКУ "Агентство внешнего транспорта" стал Геннадий Дедков, сообщили в комитете по транспорту Петербурга 20 февраля. 

До этого Геннадий Дедков являлся руководителем компании-оператора Керченской паромной переправы, крупного транспортного предприятия. Под его руководством уже в Северной столице ожидаются оптимизация работы агентства и внедрение современных решений и технологий. 

Ранее должность занимала Александра Бахмутская. 

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: агентство внешнего транспорта, новый директор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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