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Новая патрульная служба будет следить за порядком на воде в Петербурге
Сегодня, 9:33
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Новая патрульная служба будет следить за порядком на воде в Петербурге

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К своим обязанностям подразделение приступит с начала навигации.

В Северной столице начнёт работу новая патрульная служба, в задачи которой будет входить профилактика нарушений на водном транспорте. Об этом сообщила директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе".

Патрули будут ловить нарушителей на реках и каналах города с началом навигации, то есть, после согласования с МЧС. В комтрансе Петербурга добавили, что при этом будет продолжена межведомственная работа, а также специализированная стоянка для задержанных и изъятых судов.

Также в 2023 году начнётся подготовка проекта по замене бетонных причалов на металлические для принятия пассажирских судов типа "Москва" и "Нева" в центре города.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: агентство внешнего транспорта, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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