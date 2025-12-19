В театре "Балтийский дом" открыли мемориальную доску режиссеру Геннадию Опоркову

Мероприятие, проведённое в память о выдающемся деятеле отечественной сцены, сопровождалось экспозицией "С любимыми не расставайтесь", представляющей творческое наследие мастера.

Пресс-служба Театра "Балтийский дом" объявила о торжественном открытии памятной таблички в честь народного артиста РСФСР, известного театрального режиссёра Геннадия Опоркова, приуроченном к юбилею мастера.

Мероприятие, проведённое в память о выдающемся деятеле отечественной сцены, сопровождалось экспозицией "С любимыми не расставайтесь", представляющей творческое наследие мастера. Открытие посетили видные представители культурной среды Петербурга.

Геннадий Опорков возглавлял театр имени Ленинского комсомола с 1971 по 1983 гг., оставив яркий след своими спектаклями, такими как "Три мушкетёра", "С любимыми не расставайтесь!", "Лошадь Пржевальского", "По ком звонит колокол", "Чайка" и многие другие постановки.

Ранее мы сообщили о том, что Беглов впервые поздравил петербуржцев с Днём артиста.

Фото: сайт театра "Балтийский дом"