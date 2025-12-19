Беглов впервые поздравил петербуржцев с Днём артиста

Сегодня в России впервые отмечается этот праздник.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан, в первую очередь творческое сообщество, с первым общероссийским Днём артиста. В своём поздравлении, опубликованном на официальном портале городской администрации, глава города назвал наступивший 2026 год Годом культуры.

В обращении Беглов отметил, что дата нового праздника приурочена к дню рождения Константина Станиславского — великого реформатора театра. Губернатор анонсировал, что в Петербурге к празднику подготовлен цикл мероприятий: творческие встречи, премьеры спектаклей, концерты и кинопоказы на площадках Театра имени Ленсовета, Академической капеллы и Театра Комедии.

Также Беглов рассказал о ключевых культурных событиях года. В 2026-м будут отмечаться 120-летия со дня рождения академика Дмитрия Лихачёва и композитора Дмитрия Шостаковича, а также юбилеи Александринского театра, "Балтийского дома" и Большого театра кукол. В рамках благотворительной акции для артистов старшего поколения театр "Мастерская" выступит в Доме ветеранов сцены, а студенты РГИСИ встретятся с Алисой Фрейндлих и Александром Новиковым.

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга