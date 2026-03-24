Сегодня, 10:48
Петербуржец жестоко избил мужчину на остановке в Московском районе

Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами головы.

Правоохранители Московского района Петербурга задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в МВД России. 

Ночью 22 марта в полицию поступили сведения из больницы о госпитализации мужчины с травмами головы от дома по улице Ленсовета. Было установлено, что его жесткого избил незнакомец на автобусной остановке. В результате потерпевший не удержался и упал, а оппонент скрылся. 

На следующий день на Киевской улице поймали 33-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивиста подозревают в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте. Следователи завели дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

