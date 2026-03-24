Петербуржец жестоко избил мужчину на остановке в Московском районе

Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами головы.

Правоохранители Московского района Петербурга задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в МВД России.

Ночью 22 марта в полицию поступили сведения из больницы о госпитализации мужчины с травмами головы от дома по улице Ленсовета. Было установлено, что его жесткого избил незнакомец на автобусной остановке. В результате потерпевший не удержался и упал, а оппонент скрылся.

На следующий день на Киевской улице поймали 33-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти