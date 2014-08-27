Появились подробности гибели пятилетнего мальчика под колёсами авто в Усть-Славянке

Ребёнок стоял позади машины, когда отец загружал велосипеды для семейной прогулки.

Стали известны подробности трагедии в Невском районе, где днём 14 марта автомобиль насмерть переехал пятилетнего мальчика. Как выяснил 78.ru, за рулём "Омоды" находился отец погибшего ребёнка. Несчастный случай произошёл, когда семья собиралась на прогулку в парк.

По данным источника, мужчина вместе с сыном загружал велосипеды в машину, припаркованную во дворе дома № 8 на Славянской улице. В какой-то момент отец полез в салон, и автомобиль самопроизвольно покатился назад. В это время мальчик стоял позади машины.

Ребёнок получил множественные тяжёлые травмы и был экстренно госпитализирован, но спасти его не удалось — малыш скончался в больнице.

Напомним, авария случилась около 13:26. По предварительным данным, 31-летний водитель не справился с управлением, допустив самопроизвольное движение автомобиля задним ходом. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает проверку.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области