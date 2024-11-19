Десятилетняя девочка выпала из окна на улице Маршала Жукова

После падения с 5 этажа ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Маленькая петербурженка, проводя время с подругой, выпала из окна пятого этажа в доме по улице Маршала Жукова. По данным 78.ru, в доме в этой время находились взрослые.

Пострадавшей – 10 лет. Журналисты отмечают, что девочка живет в неполной семье. За ней присматривают отец и бабушка, а мама находится в наркологическом отделении.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее мы рассказывали, что пострадавшая при пожаре на Котина скончалась в петербургской больнице.

Фото: Piter.TV