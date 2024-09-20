В Лужском районе соседки спасли лежачую женщину из горящей квартиры

По словам начальника караула Сергея Васильева, на момент прибытия огнеборцев верхние этажи были затянуты густым дымом, а жители оказались отрезаны от выхода.

Вечером 11 марта в деревне Торошковичи Лужского района произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже. На место оперативно прибыли пожарные 135-й части Лужского отряда Леноблпожспаса, рассказали в пресс-службе ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС".

По словам начальника караула Сергея Васильева, на момент прибытия огнеборцев верхние этажи были затянуты густым дымом, а жители оказались отрезаны от выхода. Открытый огонь к этому моменту удалось сбить соседям – женщины из дома не растерялись и с помощью воды затушили тлеющие вещи. Они же вынесли пострадавшую пожилую лежачую хозяйку квартиры на лестничную клетку.

Анна Кузьменко, живущая в соседнем подъезде, увидела дым с балкона и поспешила на помощь. Вместе с другими жителями она выбрасывала из окна горящие вещи и помогала выносить матрас, защищая органы дыхания мокрыми полотенцами.

Лилия Ковалева, соседка с четвертого этажа, отметила, что пожар удалось обнаружить "благодаря тете Жене – именно она первой заметила дым", забежала в загоревшуюся квартиру и позвала соседей. Лилия эвакуировала свою семью, а затем вернулась, чтобы помочь пострадавшей женщине. По ее словам, бабушка получила ожоги рук и ног, но соседи сумели оперативно вынести ее в безопасное место до прибытия спасателей.

Пожарные эвакуировали 10 человек с верхних этажей, а еще троих спасли с помощью спецоборудования. Пострадавшую женщину госпитализировали в Лужскую ЦРБ, позже ее перевели в ожоговый центр.

Огнеборцы поблагодарили местных жителей за решительность, слаженные действия и грамотное поведение в экстремальной ситуации. Благодаря их помощи удалось избежать более серьезных последствий.

Петербуржцы, спасшие мальчика на Корнея Чуковского, будут представлены к наградам МЧС России "За спасение на пожаре".

Фото: ВКонтакте/ ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"