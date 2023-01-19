Автоэксперт рассказал, стоит ли покупать автомобиль весной 2025 года

Крупные автопроизводители объявили о масштабных скидках и снижениях цен.

Согласно данным сервиса CARgument, с приходом весны 7 официально представленных автокомпаний, имеющихся в России, объявили о больших скидках и понижении цен на модели машин.

Однако свидетельствует ли это о том, что сейчас самое подходящее время для покупки автомобиля? – рассказал в беседе с "Вечерним Петербургом" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Так, автоэксперт полагает, что по факту цены в скором времени наоборот начнут расти.

Цена на товар в общем-то определяется фактической сделкой. По прайс-листам машины дешеветь не будут, более того, есть все предпосылки к тому, что цены станут расти. Потому что даже не все последние повышения утилизационного сбора (а их было два, осенью прошлого года и в январе нынешнего) большинство компаний окончательно "зашили" в цены на автомобили. Какие-то машины стоят еще 2023 года завоза, какие-то – начала 2024-го, и многие компании "растягивают это удовольствие", если у них есть возможность, финансовая подушка, поддержка материнских компаний (эта касается автомобилей из Китая, в первую очередь). Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем"

Соглано наблюдениям Кадакова, предложение автокомпаний в настоящее время значительно превышает покупательский спрос.

Сейчас наблюдается та самая рыночная, в прямом смысле слова, ситуация, когда вроде бы и спрос есть, но при этом предложение все равно очень велико, оно даже, наверное, фактически спрос превышает. Так что наступило, может быть, и короткое, но время покупателя. В том смысле, что, конечно, цены безумные, ключевая ставка сумасшедшая, кредитные ставки — 26-28%, но сейчас тот период, когда можно торговаться. Уже есть предложения от компаний по скидкам, но даже и при этом еще возможен торг. Все зависит от многих вещей. От того, например, как компания рассматривает ситуацию. Я имею в виду всю вертикаль: материнская компания (китайская или российская), дистрибьютер в РФ (если речь о "китайцах"), дилер — как вся эта ось настроена. Рассчитывает ли она увеличить продажи, поддержать их или "наплевать" на них. Вот из этого строится предложение. Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем"

Кадаков отмечает, что сейчас при покупке машины Lada человек может рассчитывать на крупные скидки по некоторым модификациям к автомобилю. Аналогичная ситуация с китайскими фирмами.

Поэтому сейчас время торговаться. То есть машины дешевле не стали и не станут, но в нынешний период можно получить очень хорошие скидки. Так что, наверное, сейчас [благоприятное] время для покупки автомобиля. Сколько оно продлится, никто не знает. По моим ощущениям – до середины года. Потому что, скорее всего, если геополитика принципиально не изменится в какую-то сторону, осенью будет оживление на рынке, люди станут при прочих равных активнее покупать, и продавцы все эти скидки подрежут. Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем"

На вопрос, как именно можно торговаться, покупая автомобиль, автоэксперт отвечает, что вся суть в смелости и готовности к разговору с автодилером.

Конечно, разговор у дилера – это не разговор на базаре. Но тем не менее. Если человек стесняется, ему даже и не надо заводить сам разговор, потому что ему и так предложат варианты. Скажут: если вы у нас вот эту машину берете, мы вам сделаем такое-то предложение. Клиент может, например, сообщить, что не хотел бы покупать машину в кредит, и поинтересоваться, могут ли ему без кредита дать прямую скидку. Дилер, скажем, ответит: вы можете заключить краткосрочный договор, на три месяца. Повыплачиваете кредит вот этот короткий срок, а потом сразу полностью расплатитесь. Ну и так далее. То есть нужен разговор, надо идти и разговаривать, это железобетонно. И не надо стесняться, никто за спрос денег не берет. Покупатель сейчас очень легко мигрирует от одного бренда к другому. У нас же есть места, где стоят одновременно несколько автосалонов. Соответственно, можно зайти в один дилерский центр, поговорить про машины одного бренда, потом зайти в соседний, поговорить про автомобиль другого бренда, но такого же типоразмера, посмотреть, где интереснее предложение на данный момент. Если что-то не устроило сегодня, можете зайти через неделю, потом еще через неделю. То есть не надо сейчас покупать автомобиль так, как будто это последняя возможность в жизни. Не последняя. Машин навалом, и будут еще интересные предложения. Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем"

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