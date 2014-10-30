В Москве пресекли противоправную деятельность трех московских автосалонов

Ирина Волк рассказала о том, как работала мошенническая схема.

Российские правоохранительные органы совместно с региональным подразделением ФСБ России Росгвардии по подозрению в мошенничестве под видом предпринимательской деятельности задержали шестерых участников преступной организованной группы в Москве. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники действовали от имени трех крупных автомобильных салонов, расположенных в южной части столицы страны. Аферисты реализовывали новые и подержанные автомобили различных марок, в том числе премиум-класса. Для этого фигуранты расследования размещали объявления о продаже транспортных средств по выгодной цене на специально созданном им онлайн-сайте, а также на популярных интернет-платформах.

В офисах автоцентров менеджеры оказывали на клиентов психологическое давление, с целью снижения их бдительности затягивали время сделок, предлагали взять кредит на заведомо невыгодных условиях. пресс-служба МВД РФ

При заключении договоров купли-продажи стоимость машин значительно росла за счет навязанных дополнительных услуг. При этом нередко приобретенный транспорт был технически неисправен. Оперативники установили личности руководителей и сотрудников таких салонов. В общей сложности проведено свыше 20 обысков. Полицейские изъяли более 180 миллионов рублей, бухгалтерскую документацию, средства связи, компьютерную технику. Ведутся 19 уголовных дел по части 4 статьи 159Т УК РФ. Материалы соединены в одно делопроизводство. Шестеро фигурантов на данный момент отправлены под стражу.

Задержан стрелок из сигнального пистолета на Дунайском.

Фото и видео: МВД медиа