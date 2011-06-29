Объявлены финалисты премии World Car of the Year 2025

Премия World Car of the Year ежегодно присуждается автомобилям, произведенным тиражом не менее 10 000 экземпляров.

Жюри международной автомобильной премии World Car of the Year (WCOTY) определило тройку финалистов, которые поборются за звание лучшего автомобиля года. Победителя назовут 16 апреля на специальном мероприятии в рамках Нью-Йоркского автосалона. Об этом сообщил портал 110km.ru.

В 2025 году в финал главной номинации вышли BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric и Kia EV3. Эти модели получили высокие оценки экспертов за технические характеристики, дизайн и экологичность.

Кроме того, объявлены финалисты в пяти дополнительных номинациях:

– Лучший городской автомобиль: BYD Seagull / Dolphin Mini, Hyundai Inster/Casper Electric, Mini Cooper Electric.

– Лучший премиальный автомобиль: Porsche Macan, Porsche Panamera, Volvo EX90.

– Лучший спорткар: BMW M5, Porsche 911 Carrera GTS, Porsche Taycan Turbo GT.

– Лучший электромобиль: Hyundai Inster/Casper Electric, Kia EV3, Porsche Macan Electric.

– Лучший дизайн: Kia EV3, Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250, Volkswagen ID. Buzz.

Премия World Car of the Year ежегодно присуждается автомобилям, произведенным тиражом не менее 10 000 экземпляров, стоимость которых ниже уровня люксовых моделей и которые представлены как минимум в двух крупных мировых регионах.

Ранее жюри также определило победителя в номинации "Человек года". В 2025 году это звание присудили исполнительному вице-президенту BYD Стелле Ли. Под ее руководством компания вошла в число крупнейших автопроизводителей мира и добилась значительных успехов в стратегическом развитии и глобальной экспансии.

Фото: unsplash (Elliot Andrews)