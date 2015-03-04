Дефицит микросхем памяти может ударить по автопрому: машины рискуют подорожать, а поставки – затянуться

Причина — изменение приоритетов у крупнейших производителей памяти.

Мировая нехватка микросхем памяти, которая ранее затронула рынок смартфонов и бытовой электроники, в 2026 году начала напрямую влиять на автомобильную отрасль. Как отметил портал 110km.ru, уже фиксируются перебои с поставками компонентов и рост цен, а производители автомобилей готовятся к новым ограничениям при выпуске техники.

Причина — изменение приоритетов у крупнейших производителей памяти. Компании Samsung, SK Hynix и Micron все активнее направляют мощности на выпуск чипов для дата-центров, которые обслуживают нейросети и системы искусственного интеллекта. Автопром на этом фоне получает компоненты по остаточному принципу, хотя потребности машин в электронике продолжают быстро расти.

Эксперты отмечают, что стоимость модулей памяти, включая устаревшие решения, за последние годы увеличилась более чем в два раза. Новые компоненты становятся дороже и поставляются нестабильно. Для автопроизводителей это означает рост себестоимости и риск пересмотра комплектаций: часть моделей может выходить в упрощенном виде или с задержками.

Ситуацию усугубляет тренд на "цифровые" автомобили. В среднем современная машина уже содержит около 90 ГБ памяти, а к концу 2026 года этот показатель может вырасти в несколько раз из-за мультимедийных систем, электронных ассистентов и расширенных функций безопасности.

На фоне неопределенности дилеры все чаще рекомендуют покупателям присматриваться к подержанным автомобилям. По их оценкам, если дефицит затянется, вторичный рынок может получить новый импульс, а цены на машины с пробегом снова пойдут вверх.

