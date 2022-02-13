Благодаря прокуратуре Петербурга женщину обеспечили жизненно важным лекарством

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению женщины о нарушении ее прав на лекарственное обеспечение. Лечебная комиссия установила, что ей по жизненным показаниям необходим льготный фармацевтический препарат. По независящим от местной жительницы обстоятельствам, она не была обеспечена медикаментом, рассказали 23 апреля в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес главного врача больницы, в ходе рассмотрения которого решено выдать препарат потерпевшей.

