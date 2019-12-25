В Петербурге прокуратура восстановила права семьи, которая воспитывает ребенка с инвалидностью

Трехлетний мальчик страдает хроническим заболеванием и нуждается в приеме льготного лекарства.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения по обращению. Было установлено, что трехлетний мальчик страдает хроническим заболеванием и нуждается в приеме льготного лекарства. При этом ребенку с инвалидностью не предоставили медикамент, из-за чего его мать купила препарат за свои деньги, сообщили 24 апреля в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском об обязании городского комитета по здравоохранению возместить расходы, затраченные на лекарственный препарат. Требования удовлетворены, семья получит порядка 27 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV