  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге прокуратура восстановила права семьи, которая воспитывает ребенка с инвалидностью
Сегодня, 9:24
199
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Трехлетний мальчик страдает хроническим заболеванием и нуждается в приеме льготного лекарства.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения по обращению. Было установлено, что трехлетний мальчик страдает хроническим заболеванием и нуждается в приеме льготного лекарства. При этом ребенку с инвалидностью не предоставили медикамент, из-за чего его мать купила препарат за свои деньги, сообщили 24 апреля в надзорном ведомстве. 

Прокурор обратился в суд с иском об обязании городского комитета по здравоохранению возместить расходы, затраченные на лекарственный препарат. Требования удовлетворены, семья получит порядка 27 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга женщину обеспечили жизненно важным лекарством. 

Фото: Piter.TV

Теги: здоровье, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии