На Ладоге спасают новорожденную нерпу ползавшую за людьми

Волонтеры Фонда друзей балтийской нерпы приняли на попечение крошечного детеныша. Малышку обнаружили на острове Кильпола в критическом состоянии.

В Ленинградской области специалисты Фонда друзей балтийской нерпы борются за жизнь крошечной пациентки. Редкого зверька нашли на острове Кильпола, расположенном в Ладожском озере.

Очевидцы заметили детеныша ладожской нерпы на берегу под проливным дождем. Малышка была настолько слаба, но при этом пыталась ползти вслед за людьми. Прибывшие на место волонтеры установили, что нерпочка родилась буквально накануне: на это указывала свежая пуповина. Скорее всего, она сразу потеряла мать и сильно переохладилась из за долгого пребывания под осадками. Состояние животного оценивается как крайне тяжелое.

В фонде отметили, что этот сезон начался для них неожиданно и печально. Найденная нерпа стала уже вторым осиротевшим детенышем за последние дни. Первого постояльца доставили спасателям всего днем ранее. Сейчас волонтеры прилагают все усилия, чтобы выходить обеих малышек.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы