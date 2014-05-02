Новый корпус Елизаветинской больницы начнут строить в Петербурге в 2026 году

Елизаветинская больница остаётся ключевым стационаром скорой медицинской помощи на севере Петербурга.

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируется начало строительства нового корпуса Елизаветинской больницы. О планах по развитию городской медицины сообщил губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

По данным портала "Строительный Петербург", в настоящее время завершено проектирование крупного многопрофильного стационара в Приморском районе, который будет состоять из пяти корпусов. Его строительство стартует в следующем году. Одновременно город приступит к возведению новых корпусов ещё для двух медицинских учреждений — онкологического диспансера на проспекте Ветеранов и Елизаветинской больницы.

Елизаветинская больница остаётся ключевым стационаром скорой медицинской помощи на севере Петербурга. Именно поэтому новый корпус здесь будет ориентирован на экстренное направление. В здании планируют разместить современное приёмное отделение, диагностические службы, операционные блоки и реанимацию. Это позволит оптимизировать маршрутизацию пациентов и сократить время оказания неотложной помощи.

В качестве ориентира город использует опыт Института скорой помощи имени Джанелидзе, где ранее был построен аналогичный корпус. Новый объект для Елизаветинской больницы должен соответствовать тем же высоким стандартам и требованиям современной медицины.

Ранее в Петербурге достроили центр хирургии для детей с врождёнными патологиями.

Фото: Telegram / Петербург - Пресс-служба