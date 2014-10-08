Из-за повреждения путей под Орлом опаздывают девять поездов, в том числе в Петербург

На ж/д путях в Орловской области 13 сентября произошел подрыв взрывного устройства. Два сотрудника Росгвардии скончались на месте, третий умер в больнице.

С отставанием от графика идут 9 поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом, сообщили 15 сентября в Telegram-канале "дочки" РЖД Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Девять опаздывающих поездов:

– № 30 Белгород — Санкт-Петербург

– № 109 Москва — Анапа

– № 143 Москва — Кисловодск

– № 83 Москва — Адлер

– № 565 Москва — Минеральные Воды

– № 535 Смоленск — Анапа

– № 360 Адлер — Калининград

– № 359 Калининград — Адлер

– № 75 Черкизово — Белгород

В конечные пункты уже прибыли 20 поездов.

Как отмечается в посте, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

Накануне машинист погиб после схода с рельсов тепловоза под Петербургом.

