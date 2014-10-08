Из-за повреждения путей под Орлом опаздывают девять поездов, в том числе в Петербург

С отставанием от графика идут 9 поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом, сообщили 15 сентября в Telegram-канале "дочки" РЖД Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Девять опаздывающих поездов:
– № 30 Белгород — Санкт-Петербург
– № 109 Москва — Анапа
– № 143 Москва — Кисловодск
– № 83 Москва — Адлер
– № 565 Москва — Минеральные Воды
– № 535 Смоленск — Анапа
– № 360 Адлер — Калининград
– № 359 Калининград — Адлер
– № 75 Черкизово — Белгород
В конечные пункты уже прибыли 20 поездов.
Как отмечается в посте, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
На ж/д путях в Орловской области 13 сентября произошел подрыв взрывного устройства. Два сотрудника Росгвардии скончались на месте, третий умер в больнице.
Скриншоты: Telegram/ Губернатор Клычков
Накануне машинист погиб после схода с рельсов тепловоза под Петербургом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все