Исторический кинотеатр Аврора готовят к масштабной реставрации до 2028 года

В Авроре появятся новые входы.

В Санкт-Петербурге объявлена подготовка к масштабной реставрации кинотеатра "Аврора". По информации, опубликованной в телеграм-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского, работы станут наиболее значительными за всю историю здания. Внутри полуротонды планируется оборудовать дополнительные входы, а скульптуру "Авроры на бочке" перенести в фойе, где она размещалась в 1920-х годах.

Проект предполагает создание гардероба и возвращение кино-бара на его историческое место в белом фойе. Оба кинозала оснастят новым оборудованием, а в Большом зале увеличат площадь экрана. В кинотеатре также заменят все инженерные коммуникации.

Начать реставрацию намерены осенью 2025 года. Завершение работ запланировано к 2028 году.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района