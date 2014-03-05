Петербургская команда выиграла чемпионат России по сверхлегкой авиации

Студенты Политеха победили в воздушном чемпионате на модернизированном МИКС.

С 4 по 8 августа в Псковской области на аэродроме "Середка" состоялся чемпионат России по сверхлегкой авиации. В соревнованиях приняли участие 12 команд из разных регионов страны.

Победу в дисциплине "Микросамолет-1" одержала команда Передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг" СПбПУ. Студенты выступали на модернизированном самолете МИКС-500, разработанном на базе модели Х-32 МИКС. Работы по усовершенствованию проводились в рамках программы "Приоритет-2030".

Под руководством командира Александра Родина команда выполнила 10 вылетов с полным набором испытательных элементов. Участники демонстрировали посадку в ограниченных условиях, полеты без приборов и действия в аварийных ситуациях.

Инженерная подготовка велась на базе ОКБ ПИШ СПбПУ при участии студентов Института машиностроения, материалов и транспорта. Использовалась цифровая платформа CML-Bench® для тестирования моделей и улучшения аэродинамики.

Второе место заняла команда из Омской области, третье — из Псковской.

