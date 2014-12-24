Лукашенко призвал усилить оборону на фоне милитаризации Запада

В Минске прошло заседание Совета безопасности.

Белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики заявил, что на фоне милитаризации в странах коллективного Запада властям из Минска необходимо актуализировать собственные оборонные действия. Иностранный политик из Союзного государства отметил, что сейчас вопросу уделяется большое внимание, учитывая сегодняшнюю мировую ситуацию. По словам политического лидера, народ должен понимать, что Белоруссия готова защищать каждый клочок земли.

Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию… Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Фото и видео: Telegram / Пул Первого